Dopo 2 rinvii, chiude il Passante di Mestre: ecco quando e i percorsi alternativi

Carreggiata ovest del Passante di Mestre chiusa da venerdì sera a lunedì mattina per lavori di risanamento della pavimentazione: la manutenzione straordinaria, rinviata due volte a causa del maltempo (la prima per pioggia, la seconda per ragioni di sicurezza dovute alla presenza di nebbia), verrà dunque effettuata questo weekend. La conferma è arrivata mercoledì, dopo aver vagliato gli ultimi bollettini meteo.

La chiusura

Dunque tra le 21 di venerdì 16 e le 6 di lunedì 19 novembre, il Passante resterà chiuso in carreggiata ovest (direzione Milano). Il traffico in A4 sarà reindirizzato sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre all’altezza di Quarto d’Altino, installando un’uscita obbligatoria per la stazione autostradale di Venezia Est. Anche chi percorre la A27 da Belluno in direzione Milano sarà indirizzato, all'interconnessione con il Passante di Mestre, verso la carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre. Traffico regolare invece in carreggiata est della A4 (direzione Trieste).

Percorsi alternativi

La chiusura è possibile grazie alla presenza di due percorsi autostradali alternativi tra loro (Passante e A57-Tangenziale di Mestre) che consente a CAV di dirottare il traffico all’interno delle proprie competenze, chiudendo l’intera carreggiata oggetto di lavori. Questo permette di evitare cantieri in presenza di traffico, con vantaggi per la sicurezza sia degli operatori che dei viaggiatori e una maggior scorrevolezza del traffico.

Informazione in tempo reale

Durante il periodo di chiusura, gli utenti in viaggio saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.