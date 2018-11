Tangenziale, chiuso raccordo per Venezia e Mestre

Raccordo per Venezia e Mestre chiuso in carreggiata ovest sabato 24 novembre e domenica 25 novembre per lavori di manutenzione del verde. La chiusura della carreggiata ovest del raccordo (da Venezia-Mestre verso la rotatoria Marghera) è in programma tra le 7 e le 17 di entrambe le giornate di lavori, con il traffico che verrà deviato, attraverso apposita segnaletica, verso la rotatoria Miranese. Regolare invece la circolazione in carreggiata est (direzione Venezia).

Informazioni in tempo reale

In caso di rallentamenti o incolonnamenti gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio varabile posti sui portali in avvicinamento alla zona.