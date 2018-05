Infanzia, attacco all'amministrazione: "Sta per chiudere un altro asilo, il secondo in tre anni"

Possibile chiusura per la casa dei bambini "La Conchiglia", struttura sorta originariamente in risposta alla richiesta di servizi per l'infanzia da parte dei dipendenti dell'amministrazione comunale veneziana. Lo denuncia Monica Sambo, consigliera Pd, che attacca la giunta: "Già l'anno scorso era stato chiuso il nido Nuvola alla Pietà. Quindi sarebbe il secondo asilo che cessa l'attività in meno di 3 anni di governo Brugnaro. Non è di certo un bel segnale, soprattutto se la scelta è fatta da chi in campagna elettorale aveva promesso di ripopolare Venezia".

Pochi iscritti

Pare che la decisione sia dettata dalla carenza di iscrizioni, ma su anche su questo punto Sambo crede che qualcosa di più si sarebbe potuto fare: "In passato l'asilo era stato aperto non solo ai dipendenti comunali ma anche a quelli delle partecipate (Actv, Veritas, Venis) ed altri enti pubblici, come la Regione. Se il Comune avesse stipulato delle convezioni con tutte le altre realtà o avesse accolto anche i bambini di genitori non dipendenti, come avveniva in passato, non ci troveremmo in questa situazione".

Interrogazione

"Avevamo presentato una interrogazione quasi un mese fa sul punto. Non avendo ricevuto risposta (i termini scadono tra 5 giorni) presentiamo oggi una ulteriore interpellanza per discutere del tema in commissione. Non possiamo permetterci di perdere ancora asili". L'interrogazione è rivolta non solo all'assessore Romor, ma anche al sindaco.