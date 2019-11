Si chiude con successo la stagione congressuale 2019 del Lido di Venezia

La stagione congressuale 2019 del Lido di Venezia si è chiusa domenica 10 novembre con il "Remake Your Life", un corso esperienziale di life-design per dare una nuova direttiva alla propria vita e imparare a monetizzare le proprie passioni. Il Palazzo del Cinema e il Palazzo del Casinò sono stati protagonisti di una stagione congressuale di grande successo che ha visto un susseguirsi, in questo anno, di appuntamenti di vario genere dalla finanza alla medicina fino a passare per l'urbanistica.

I congressi del 2019

Gli spazi del comune di Venezia e gestiti da Vela hanno accolto ospiti da tutto il mondo a cominciare da quelli della prima “maratona” di odontoiatria chirurgica d'europa promossa da MOiCO dal 19 al 21 settembre che ha visto chirurghi operare live in "gabbie" di vetro con il prof. Paulo Malo che, con il suo team di ricerca medico clinica, sviluppa la tecnica All-on-4 riconosciuta come uno dei progressi più significativi nel campo dell'odontoiatria implantare. Dal 26 al 27 settembre il Lido ha ospitato, invece, l'ottava edizione dell'NPL Meeting 2019 «Run the Industry», l'evento organizzato da Banca IFIS sui Non-Performing Loan e il bank restructuring con una partecipazione di oltre mille accreditati di cui il 15% provenienti dall'estero e 250 rappresentanti di istituzioni finanziarie e 250 investitori. Il meeting ha visto inoltre, per l’inaugurazione, un performing show cooking di Carlo Cracco. Dal 12 al 15 ottobre c'è stato, invece, il congresso nazionale annuale della società italiana di urologia nel quale si è discusso delle tecniche chirurgiche più innovative al fine personalizzare e rendere meno invasivo il trattamento chirurgico delle patologie urologiche. Dal 17 al 21 ottobre è stata la volta del 18° congresso internazionale IPNA 2019 - International Pediatric Nephrology Association.



La stagione congressuale 2019 conferma il trend positivo degli ultimi anni e vede Vela impegnata non solo nella promozione del Lido ma anche degli altri asset cittadini come l'Arsenale Nord, che rendono Venezia il maggiore polo congressuale della città metropolitana.