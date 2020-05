Chiusa le stagione del teatro Goldoni, biglietteria aperta per i rimborsi

Il Teatro Stabile del Veneto dichiara concluse le stagioni dei teatri Verdi di Padova, Goldoni di Venezia e Mario del Monaco di Treviso. Per consentire il rimborso di biglietti e abbonamenti attraverso i voucher, le biglietterie dei tre teatri riapriranno al pubblico a partire dal 9 giugno su prenotazione. Tutte le indicazioni sugli orari della bigliettera, le modalità di prenotazione e le istruzioni per la richiesta dei rimborsi sono pubblicate sul sito ufficiale dello Stabile del Veneto.

Un sostegno per il Teatro Stabile del Veneto

Il Teatro Stabile del Veneto ringrazia in anticipo tutti gli spettatori che, consapevoli delle difficoltà che sta vivendo il mondo della cultura, sceglieranno di rinunciare al rimborso del biglietto. Questa scelta può essere comunicata scrivendo alla mail sostenitori@teatrostabileveneto.it e i nomi di tali persone verranno menzionate in un Albo d'onore e riceveranno un codice sconto del 30% da usare per biglietti o abbonamenti per la Stagione 2020/2021.

15 giugno, 3 eventi nelle piazze riaccendono le luci dello spettacolo dal vivo

La direzione del Teatro Stabile del Veneto è al lavoro per programmare la prossima stagione teatrale 2020/2021 e per rendere i tre teatri adatti e sicuri ad accogliere di nuovo il proprio pubblico. Nel frattempo lunedì 15 giugno tornano ad accendersi le luci dello spettacolo dal vivo con tre eventi live organizzati dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con le amministrazioni comunali di Padova, Treviso e Venezia animeranno in contemporanea le piazze delle tre città: il cortile di Palazzo Moroni a Padova con Fabio Sartor e l’Orchestra di Padova e del Veneto, piazza dei Signori a Treviso con Red Canzian e Campo San Polo a Venezia con Carlo & Giorgio. Continuerà anche durante l’estate “Una stagione sul sofà”, il palinsesto digitale che nei mesi di lockdown ha portato il teatro direttamente a casa degli spettatori con spettacoli in streaming, contenuti per famiglie e laboratori online.