A Noale una nuova pista ciclabile tra il campo da calcio e la zona industriale

È stato approvato il progetto di completamento della pista ciclo pedonale collegata alla passerella di attraversamento sul fiume Marzenego, a Noale. Saranno così messe in comunicazione le aree residenziali a sud-est del centro (tra via Polanzani e piazza XX Settembre) con la zona industriale e commerciale. L’amministrazione comunale ha sottoscritto con la proprietà un accordo per l’acquisizione di un'area verde di 2.430 metri quadri, confinante con il campo sportivo in via del Tezzon, classificata come zona attrezzata a parco gioco e sport.

«Questo ci permetterà, - dichiara l’assessore all’Urbanistica Alessandra Dini, - di poter completare la pista ciclopedonale lungo l’argine del fiume a ridosso del campo sportivo in erba sintetica e arrivare attraversando l’area acquisita in via del Tezzon con una pista illuminata e sorvegliata, mentre tutto il resto del terreno sarà adibito a parco pubblico. Un altro polmone verde a ridosso di piazza XX Settembre». Il percorso sull’argine del fiume Marzenego sarà reso praticabile ad ovest fino al mulino Eger, mentre a est l'amministrazione è al lavoro per arrivare fino a Ponte Casino.

«Un’area che risultava periferica e all’interno della zona industriale, diventa adesso uno spazio centrale, verde e praticabile dai cittadini sia per accedere ai servizi commerciali che per parcheggiare molto vicino al centro storico - commenta il sindaco Patrizia Andreotti - Oltre che aprire nuove vie da passeggio per godere del verde che sorge lungo il Marzenego».