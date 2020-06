Il progetto per unire il Nord e Sud della Riviera del Brenta sul tavolo di Luigi Brugnaro

Il sindaco di Dolo Alberto Polo e l’assessore all’Urbanistica Matteo Bellomo hanno scritto oggi a Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e Presidente della Città Metropolitana e ad Antonio Fusato, sindaco di Camponogara.

Il progetto

Oggetto della nota è la ciclabile che unirà il nord e il sud della Rivera del Brenta, in attesa che prosegua, anche, il percorso che porterà al collegamento Padova – Venezia passando tra le ville. Attraverso la connessione Nord - Sud sarà possibile, infatti, unire in unica rete tutti i servizi di zona, ospedale e scuole superiori compresi. Anche l’utilizzo dei mezzi pubblici è stato messo fortemente in discussione per ragioni di assembramento: potenziare la rete delle piste ciclabili rappresenta dunque una scelta amministrativa assolutamente doverosa. L’amministrazione comunale di Dolo ha già realizzato la ciclabile che unisce il centro di Sambruson al suo cimitero. La stessa ciclabile si connette alla Sambruson / Dolo, aperta nei giorni scorsi, in vista del primo fine settimana di giugno – che si immaginava molto ‘trafficato’ sulle due ruote – e ora in fase di completamento e di definizione quanto al manto d’asfalto. Città Metropolitana e Comune di Camponogara hanno a loro volta realizzato la pista che dal centro di Camponogara arriva sino alla località Arzerini: il ‘nastro’ che corre lungo la Strada Provinciale 19 si interrompe soltanto a poca distanza dall’Intersezione con via Cimitero, a Sambruson.