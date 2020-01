Cimice killer sempre più diffusa, emergenza per 293 aziende veneziane

Emergenza per molte aziende agricole che hanno subito danni ingenti a causa della presenza della cimice asiatica, l'insetto killer che dall'Asia ha raggiunto ben 7685 aziende venete, di cui 293 veneziane. Questo è quanto emerge dai dati presentati da Coldiretti in occasione dell'apertura della Fieragricola di Verona dove centinaia di agricoltori veneti hanno manifestato contro l'invasione delle cimici asiatiche e sui ritardi nei controlli dell'Unione Europea.

«Siamo oggi presenti a questo appuntamento uniti a migliaia di colleghi dalle altre province e regioni - afferma il presidente di Coldiretti Venezia Andrea Colla- per far pesare e trasmettere a chi governa ciò che per gli agricoltori è diventato un vero dramma economico».

La cimice asiatica, che rovina tutto quello che trova nelle zone dove si riproduce, ha colpito – spiega la Coldiretti - pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegio e piccoli frutti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi.

In Veneto le colture maggiormente colpite sono pere colpite al 80% (oltre 35 milioni di euro), mele con danni per il 50% (59 milioni di euro), pesche e nettarine danneggiate al 60% (oltre 20 milioni di euro), noce danneggiata per il 50% (7 milioni di euro), kiwi colpiti al 40% (oltre 23 milioni di euro) e altri frutti danneggiati al 30% (oltre 17 milioni di euro).

La provincia più colpita è Verona in cui c’è il numero maggiore di imprese frutticole (4849) e il maggior numero di ettari coltivati a colture frutticole (13.122), specie a pesche e nettarine, mele, kiwi, pere e altri frutti. Seguono Rovigo (2125 ettari coltivati a frutta) e 257 aziende frutticole, Padova (1328 ha) e 663 aziende, Venezia (1261 ha) e 293 aziende, Treviso (1203 ha) e 861 aziende, Vicenza (556 ha) e 536 aziende, Belluno (93 ha) e 205 aziende.