A novembre il cinema di qualità a 3 euro: primo appuntamento martedì 6

Ritornano a partire dal 6 novembre, nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia, i martedì del cinema a 3 euro. L'iniziativa (La Regione Veneto per il cinema di qualità) è organizzata dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Rossini

Doppia proiezione al Multisala Rossini di Venezia che propone alle 16.45, 19.00 e 21.30, il film “Euforia” (Drammatico, Italia 2018, 115’) di Valeria Golino. Matteo è un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di fragilità ed euforia.

In alternativa, alle 17.00 e alle 21.00, inizia “A Star Is Born” (Drammatico, USA 2018, 135’) di Bradley Cooper. Il musicista di successo Jackson Maine scopre, e si innamora della squattrinata artista Ally. Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack conduce contro i suoi demoni interiori.

Dante

Due le opere in visione a 3 euro anche al cinema Dante di Mestre dove, alle 16.45, troviamo “La donna dello scrittore” (Drammatico, Francia 2018 101’) di Christian Petzold, storia di un grande amore impossibile fra la fuga, l’esilio e il desiderio di raggiungere un luogo che possiamo chiamare casa. Le truppe tedesche sono alle porte di Parigi. Georg, un rifugiato tedesco fugge a Marsiglia appena in tempo. Il suo bagaglio contiene i documenti di uno scrittore di nome Weidel, che si è tolto la vita per paura delle persecuzioni. Questi documenti comprendono un manoscritto, alcune lettere e l’assicurazione dell’ambasciata messicana per un visto. Per poter ottenere uno dei pochi passaggi disponibili in nave George assume l’identità di Weidel e memorizza tutte le informazioni contenute nei documenti. Tutto è destinato a cambiare quando George incontra Marie, una donna misteriosa di cui si innamora.

Alle 18.45 e alle 21.00 è invece il turno di “Disobedience” (Drammatico, USA 2017, 114’) di Sebastián Lelio, tratto dall’omonimo best seller di Naomi Alderman. Ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra contemporanea il film racconta la storia di Ronit, emancipata e anticonformista, che torna a casa per i funerali del padre. Lì troverà Esti, con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. Tra le due donne si riaccende una passione proibita.

Candiani

Doppietta cinematografica pure per il Multisala IMG Candiani di Mestre con, alle 16.45, 19.45 e 22.15, “A Star Is Born” (Drammatico, USA 2018, 135’) di Bradley Cooper. Negli stessi orari viene proiettato anche “Euforia” (Drammatico, Italia 2018, 115’) di Valeria Golino.

Palazzo

Al Multisala IMG Palazzo di Mestre alle 17.15, 19.55 e 22.00, inizia invece la proiezione di “The Children Act - Il Verdetto” (Drammatico, Gran Bretagna 2017, 105’) di Richard Eyre. Fiona Maye è un'importante giudice di Londra che gestisce sapientemente numerosi casi di diritto familiare. Il suo lavoro è tutto e il rapporto con il marito Jack è ormai agli sgoccioli. Mentre affronta le difficoltà del suo privato, Fiona si ritrova a dover seguire il caso di Adam, un brillante ragazzo che rifiuta di sottoporsi alla trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita. A tre mesi dal suo diciottesimo compleanno, Adam è per la legge ancora un bambino. Fiona gli fa visita in ospedale ma non sa che quel incontro sarà decisivo per entrambi.

Provincia

Spostandoci in provincia, al cinema oratorio di Robegano possiamo vedere alle 20.30 il film “L'apparizione” (Drammatico, Francia 2018, 140’) di Xavier Giannoli. Jacques, reporter di guerra per un quotidiano francese, viene ingaggiato dal Vaticano per indagare su un’apparizione avvenuta in un villaggio della Francia. Anna, orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine Maria. Lo straordinario evento, velocemente diffuso, ha condotto migliaia di pellegrini sul luogo della presunta apparizione. Jacques, estraneo a questo mondo, accetta di far parte della commissione d’inchiesta canonica per cercare di scoprire se la commovente e carismatica Anna stia mentendo oppure no e le sue convinzioni verranno profondamente ribaltate.

Il Cinema Teatro di Mirano offre alle 20.30 “Soldado” (Azione, USA, Italia 2018, 124’) di Stefano Sollima. Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente federale Matt Graver dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile Alejandro, la cui famiglia è stata sterminata da un boss del cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale.

Infine, alle 21.00, al Multisala Verdi di Cavarzere inizia “Il Mistero della Casa del Tempo” (Fantasy, USA 2018, 105’) di Eli Roth. Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt, che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan. In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.spettacoloveneto.it oppure attraverso l’applicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.