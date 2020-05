Il Kolbe vuole ripartire da lunedì con il cinema all'aperto: 20 posti a sedere solo su prenotazione

Il centro culturale Kolbe di Mestre, in via Aleardi, vuole ripartire già da lunedì 18 maggio con il cinema all'aperto e ha messo in calendario le prime 6 serate del proprio programma di proiezioni. «Riprende - scrive l'organizzazione - un’esperienza che aveva animato negli anni scorsi le estati mestrine, E..state all'aperto. L’iniziativa si avvale del supporto della piattaforma Movieday, che mette a disposizione gli oltre mille film del suo catalogo, e partirà nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento». Da qui il numero esiguo di spettatori (20) che potrà essere ammesso alla visione, solo attraverso prenotazione. Sulla riapertura dei cinema, in generale, il governo non si è ancora espresso chiaramente: sembra che si partirà da giugno.

L'organizzazione del Kolbe annuncia che le proiezioni saranno avverranno nel cortile del Centro, tutte le sere per l’intera estate. «Abbiamo messo in calendario i primi 6 film con inizio alle 21.15 - spiegano - All'ingresso verificheremo che gli spettatori indossino le mascherine e rispettino le distanze. Se c'è brutto tempo la serata viene rimandata. In futuro vedremo se ci sarà la possibilità di fare le proiezioni anche all'interno, ovviamente con una riduzione dei posti a sedere e il rispetto di tutte le norme. C'è la possibilità di pagare online e la gente sta già cominciando a prenotare». Per altre informazioni c'è il sito web del Kolbe.