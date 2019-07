A Marghera torna il Cinema sotto le stelle, pensato anche per i più piccoli | VIDEO

La rassegna cinematografica in piazza Mercato, arrivata alla sua 39. edizione, è ormai un appuntamento fisso per Marghera, con la proiezione delle pellicole di maggior successo e qualità artistica uscite in sala nell’inverno dell’anno precedente. Quest’anno il programma offre titoli di grande interesse, con un occhio di riguardo al cinema per ragazzi, che sarà presente con 5 appuntamenti il martedì sera. Il resto della programmazione è dedicato alle migliori produzioni internazionali, con un’attenzione particolare ai vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, prima fra tutti ovviamente la Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.

Orari e programmi

A settembre infatti ci sarà “Esterno Notte”, il decentramento della Mostra del Cinema, con un ricco programma di proiezioni di film delle passate edizioni. Per quanto riguarda invece i titoli italiani, la rassegna ne conta 11 su un totale di 32 pellicole: ci saranno numerose commedie, ma anche film d’azione. Gli spettacoli inizieranno alle 21.15, ma dal 28 agosto l’inizio è anticipato alle 21. Il costo del biglietto è di 3 euro, il carnet 10 ingressi (per un massimo di 4 ingressi per serata) è di 20 euro. Il programma completo su margheraestate.it.