Serata al Circolo unificato dell'Esercito: 7mila euro per la popolazione danneggiata dall'acqua alta

Il presidente della Commissione Sport Matteo Senno ha partecipato sabato a una serata di beneficenza che ha avuto luogo nel Circolo unificato dell'Esercito a Castello.

L'iniziativa

A organizzarla il presidente dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, generale di divisione Luigi Chiapperini, a favore della popolazione di Venezia colpita dall'acqua alta straordinaria del 12 novembre scorso. Il ricavato dell'evento, 7mila euro, sarà devoluto alla Caritas lagunare. Alla serata erano presenti i delegati delle sezioni A.L.T.A. di tutta Italia, oltre che il Capo di Stato maggiore dell'Esercito italiano, generale Salvatore Farina. «Vi ringrazio per questo grande gesto di solidarietà - ha dichiarato Senno - I Lagunari sono costantemente a fianco della Città, attraverso l'operazione Strade Sicure o le missioni di pace all'estero. Siamo orgogliosi di voi». Parole condivise anche dal sindaco Luigi Brugnaro, che è voluto intervenire telefonicamente per ribadire l'apprezzamento dell'Amministrazione per l'iniziativa.