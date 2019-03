Città col clima migliore, Venezia 40^: la laguna paga pegno per ondate di calore e umidità

Con 598,1 punti, Venezia si piazza al 40° posto nella classifica delle città con il miglior clima in Italia. Le località dove si vive meglio - era facile immaginarlo - sono quelle costiere, con Imperia al primo posto, seguita da Catania al secondo e Pescara al terzo.

Venezia, 40° in Italia

Il quadro, elaborato dal Sole 24 Ore, fotografa il benessere climatico nelle 107 città capoluogo, attraverso 10 indicatori basati su differenti performance meteorologiche dal 2008 al 2018. Venezia è 2° in Italia tra le grandi città (40°), dietro a Roma (21°). In questa graduatoria seguono invece Napoli (43°), Firenze (51°) e Torino (90°).

Classifica completa e indicatori

Gli indicatori

Guardando ai singoli indicatori relativi alla sola città lagunare, si scopre che Venezia è 7° in Italia alla voce Ondate di calore, ossia tra le città in cui sono sforati, nell'anno solare, i 30° per tre giorni consecutivi o più. Il capoluogo veneto si piazza invece al 18° posto per Indice di calore, ovvero tra le città in cui si registrano per più giorni l'anno temperature uguali o superiori ai 30 gradi centigradi. Altri parametri vedono Venezia al 20° posto tra le città più umide e solo al 94° tra quelle più nebbiose.

«Il clima marino fa la differenza»

«A fare la differenza è il clima marino - spiega il meteorologo Daniele Olivetti di 3BMeteo, la società che ha fornito il database su cui è stato elaborato l’indice - mentre quello continentale penalizza, sia d’inverno che d’estate, le città della Pianura padana, quasi tutte in coda alla classifica».