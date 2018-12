La nuova piattaforma di gestione della Regione: scelto il cloud di Google

Proprio lunedì è stato presentato il contratto sottoscritto dalla Regione per l'adozione di una nuova piattaforma di gestione di tutto il sistema. Si tratta degli strumenti del cloud di Google, che verranno forniti a 85 mila dipendenti del sistema regionale, in particolare quelli della Regione, delle aziende sanitarie, di Arpav. G Suite, la suite produttiva di Google di cui fanno parte la posta elettronica, il calendario condiviso, la video-conferenza, e strumenti di collaborazione per la redazione e l’archiviazione dei documenti e molto altro.

«Siamo orgogliosi di essere tra le prime amministrazioni pubbliche italiane ad aver scelto di cimentarsi in questo cambiamento adottando la G-suite - ha detto il vicepresidente della Regione Gianluca Forcolin -. Abbiamo deciso di mettere a disposizione dei nostri collaboratori una delle migliori piattaforme di comunicazione e collaborazione al mondo perché riteniamo che una pubblica amministrazione moderna ed efficiente passi necessariamente per un modo nuovo di lavorare anche dei nostri collaboratori».

Ricerca

Il consorzio Arsenàl.IT, il centro di competenza eHealth della Regione Veneto, ha avviato all'interno del progetto con Google una ricerca in ambito di machine learning, per sviluppare servizi ad alto valore aggiunto a supporto delle decisioni cliniche da parte dei medici e della governance del sistema sanitario regionale. «L’esperienza della Regione Veneto dimostra quanto l’adozione di tecnologie innovative come il cloud sia importante per intraprendere un percorso di trasformazione digitale - ha affermato Fabio Fregi, country manager di Google Cloud in Italia -. Oltre ad abilitare una crescita ormai riconosciuta dall'intero tessuto imprenditoriale italiano, oggi vediamo come anche realtà complesse come la pubblica amministrazione possano trarre grandi vantaggi da questi strumenti».

Prima tappa

Questa iniziativa si inserisce nel percorso avviato nell’ambito dell’Agenda Digitale del Veneto 2020. Forcolin ha infatti precisato che «si tratta di una tappa importante del processo di convergenza che abbiamo avviato a inizio 2018, verso quel percorso di razionalizzazione della soluzioni informatiche per avviare progetti di innovazione condivisi e sinergici tra tutte le realtà del sistema regionale».