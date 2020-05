Coda verso Venezia, manifestazione a Mestre e ritrovo di barche in laguna

Coda di macchine visibile sulla carreggiata opposta, rispetto a chi gira il video (qui sotto), sul ponte della Libertà in direzione Venezia. È iniziata così l'ultima domenica di maggio, a cavallo con il ponte del 2 giugno stamattina verso le 9. Cielo coperto, non si può ancora uscire dalla regione e non è la giornata ideale per la spiaggia. Il lockdown dell'emergenza piena per ora si allontana dai ricordi. Le città di terra e acqua sono meta del turismo veloce per la gita fuori porta. Ma non sono mancati i ritrovi di alcuni gruppi (video della coda verso Venezia). Inevitabile la presenza di molte persone a bordo dei mezzi pubblici, meno frequenti di domenica.

I commenti

«Ancora un disastro - tuona Monica Sambo capogruppo Pd, commentando le immagini ricevute da alcuni utenti stamattina - Code lunghissime sul ponte della Libertà, siamo sono all’inizio della stagione e oggi non ci sono tutti gli utenti che nelle prossime settimane si recheranno al Lido. È evidente che nel fine settimana e nelle giornate festive gli ingressi in città aumenteranno. Le corse dei bus nei giorni festivi sono state tagliate e continuano a esserlo anche con i nuovi orari». «Per favorire la ripresa, puntare sul trasporto privato e decimare le corse dei bus nei giorni festivi è davvero un’ottima idea. La coda per Venezia arriva prima dell’inizio del ponte della Libertà - commenta Alessandro Baglioni capogruppo Pd a Favaro -. I ritardi delle corse stanno aumentando».

È autorizzata la manifestazione che si è tenuta in piazza Ferretto a Mestre, verso le 11, quando i militanti di un'associazione di cittadini del Bangladesh, Venice Bangla School, ha protestato contro il dpcm del 13 maggio, quello che regolarizza gli stranieri dei settori agricoli e i collaboratori domestici, in cui non sono stati inseriti gli addetti dei comparti edile e commerciale. I cittadini in piazza ritengono questa situazione "discriminatoria". Oltre 100 persone, tutto in ordine, e la polizia di Stato a tenere d'occhio lo svolgimento (foto).

Ritrovo di barche anche in Bacino San Marco stamattina: alcune remiere si sono date appuntamento comunque, non potendo dar luogo alla Vogalonga, più una rimpatriata che una protesta, e poi alcuni sono andati verso il Lido e altri verso il ponte della Paglia. Per lo più la manifestazione si è svolta invece forma virtuale.