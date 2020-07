Coldiretti, in diretta a Uno Mattina il turismo del Veneziano

Protagonista negli schermi di Uno Mattina in onda questa mattina su Rai 1 con l’inviata giornalista Camilla Nata, la titolare dell’agriturismo Ai Laghetti di Meolo, Tiziana Favaretto, vice responsabile di Donne Impresa Venezia e di Terranostra, l’associazione che rappresenta le aziende agrituristiche di Coldiretti. Al centro dell’attenzione la sua passione, per il mondo che ha vissuto sin da piccina, la campagna, la cucina, con i piatti tipici veneziani, quel “saper fare” che ha ricevuto in dote dalla mamma Maria e che sapientemente sta trasmettendo alla figlia Alessandra. La passione tramandata al femminile che diventa “impresa”, dove ricorda Coldiretti- 1 su 4 aziende agricole è condotta da donne.

Le attività

Tra le occupazioni che più coinvolgono le donne in azienda vi è l’attività di fattoria didattica. Anche in questo caso, Tiziana ha coinvolto la figlia Alessandra che pur impegnata all’università trova il tempo e il gusto di dedicarsi ai piccoli ospiti della fattoria didattica. La fattoria, rappresenta lo spazio ideale per i più piccoli proprio in questo particolare momento di ripresa dopo un lock down obbligato per l’emergenza sanitaria”. Cortili e prati a disposizione di tutti per rispettare la distanza e applicare i protocolli sanitari previsti. L’abilità delle agricoltrici sta nell’organizzare giochi di un tempo ma anche soluzioni digitali, animazioni e intrattenimenti basandosi sulla esperienza tradizionale aggiornata alle nuove modalità pedagogiche richieste dai provvedimenti. «Un posto ideale anche per i grandi – sottolinea Raffaella Veronese responsabile di Donne Impresa Venezia– rassicurati, tra l’altro, dalla possibilità di lasciare i figli all’aria aperta guidati da personale qualificato che ha frequentato corsi e gli aggiornamenti programmati dalla Regione Veneto. Ulteriore incentivo per i genitori – precisa Raffaella Veronese – il bonus famiglia rilasciato dall’Inps per le realtà come le imprese agricole che svolgono funzioni ricreative e servizi integrati per la prima infanzia».

Il servizio

«Il servizio offerto dalle fattorie didattiche è un bellissimo e funzionale modo per far scoprire la campagna» continua Raffaella nel ritenersi soddisfatta dell’intraprendenza della parte rosa di Coldiretti che rappresenta il 30% della base associativa. «Forti dell’abilità di tessere relazioni, anche con le amministrazioni pubbliche, Donne Impresa si è rivelato un sistema operativo che trova la massima espressione con il Progetto di Educazione alla Campagna Amica che coinvolge ogni anno migliaia di studenti delle scuole dell’obbligo. Le doti innate per la comunicazione e l’attitudine alla dinamicità di approccio ai nuovi strumenti tecnologici hanno consentito al gruppo di essere di supporto alla società con video tutorial, lezioni on line e seminari a distanza – racconta Raffaella -. In stalla, nelle serre, in cantina, nei campi, al mercato e ai fornelli ovunque connesse, non si sono risparmiate nel rispondere alle richieste della collettività alla quale è stata garantita la spesa quotidiana e i pasti a domicilio con servizi porta a porta. Iniziative che affermano il valore della presenza strategica dei produttori agricoli».