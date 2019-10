Impianti e pompe idrauliche in caso di acqua alta a Pellestrina. Investimento da un milione

In questi giorni si sono conclusi i lavori di collaudo degli impianti di rilancio e delle stazioni di sollevamento di Pellestrina a seguito degli importanti interventi di manutenzione eseguiti nel corso dell’estate, in modo di far funzionare il sistema fognario e le pompe idrauliche in caso di acqua alta.

Le opere

Un investimento di 1 milione di euro per dare attuazione al rifacimento e alla sostituzione, dove necessario, delle parti elettriche, elettromeccaniche, di valvole e pompe idrauliche per consentire il corretto funzionamento dell’intero sistema fognario, come spiegato dal consigliere delegato alle Isole Alessandro Scarpa Marta. Con i lavori eseguiti da Insula sono state sostituite le vecchie pompe e tutta la componentistica in acciaio, le tubazioni, le valvole e l’impianto elettrico delle quattro stazioni di sollevamento delle quali tre ubicate a San Pietro in Volta e una a Pellestrina. In questi giorni si stanno anche completando le prime le opere di asfaltatura di alcuni tratti ammalorati della strada dei Murazzi.