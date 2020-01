Il Comune di Venezia rilancia l'idea di un collegamento aereo diretto con la Cina

Il Comune di Venezia «sostiene fortemente l'attività dell'aeroporto Marco Polo» nel processo di attivazione di un volo diretto con la Cina, in considerazione del fatto che il territorio veneziano «è l'area d'Italia maggiormente visitata dai cittadini cinesi». Lo hanno detto stamattina la vice sindaco Luciana Colle e l'assessore Massimiliano De Martin, ricevendo a Ca' Farsetti il ministro della Cultura e del turismo cinese Luo Shugang. Secondo Colle i tempi sono maturi: «La recente apertura degli accordi bilaterali Italia-Cina - ha detto - spiana la strada per un collegamento diretto che potrà essere particolarmente favorito proprio dall'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina».

Luo Shugang si trova in Italia proprio in vista dell'inaugurazione (domani a Roma) dell'Anno della cultura e del turismo Italia-Cina. Hanno fatto parte della delegazione italiana anche l'onorevole Laura Fincato, il presidente del Forum culturale Italia-Cina Francesco Rutelli e la prorettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello. Ha detto Colle: «Per noi è importante consolidare il rapporto tra la nostra città e la Cina: da 40 anni Venezia è gemellata con Suzhou, un'amicizia fondata sul dialogo e sull'arricchimento reciproco delle due città d'acqua che hanno costituito rispettivamente l'inizio e la fine della Via della Seta. È in questo solco che si inscrive la solidarietà espressa stamattina dal sindaco Luigi Brugnaro nei confronti di una giovane ragazza di origine cinese sbeffeggiata e offesa a bordo di un treno. È importante che il dialogo tra di noi continui e, anzi, si intensifichi anche attraverso collegamenti strategici diretti e più rapidi».

Parole accolte con favore dal ministro Luo Shugang, il quale ha dichiarato che sottoporrà la richiesta di un volo diretto da e per Venezia ai colleghi del settore aeroportuale, spiegando come il capoluogo della regione dove si trova Suzhou, che può contare su rapporti strettissimi con la città lagunare, è Nanchino, dove sorge un aeroporto internazionale. Anche De Martin ha confermato: «Credo che oggi ci siano i numeri e le condizioni per creare una linea diretta Venezia-Cina. Saranno poi le nostre relazioni economico-sociali a individuare i punti di partenza e arrivo. È indubbio però che interessi comuni e un dialogo culturale e finanziario ininterrotto costituiscano le basi di questa operazione».

Il ministro Luo Shugang, che ha ricordato la partecipazione della Cina alla Biennale di Venezia e l'interesse che nel suo Paese si instaura ogni anno per la Mostra del Cinema del Lido, si è detto disponibile a inviare una delegazione "osservatrice" delle varie compagnie aeree cinesi, coadiuavata da personale del suo ministero, per capire se ci siano effettive opportunità di collaborazione.