Parte il servizio di ferry boat da Sant'Erasmo al Lido

Al via dall'8 ottobre il primo collegamento con ferry boat tra Sant'Erasmo e il Lido (San Nicolò). La sperimentazione, realizzata da Actv, prevede 4 coppie di corse l’anno (1 coppia di corse a trimestre) per permettere ai possessori di mezzi che circolano in isola (principalmente mezzi da lavoro - apecar e trattori) di effettuare le revisioni e le manutenzioni di norma. A queste 4 coppie di corse se ne potranno aggiungere altre nel caso di eventuali necessità aggiuntive legate alla sistemazione dei mezzi.

Le corse

Il sindaco Luigi Brugnaro in sopralluogo a Sant'Erasmo, lunedì, ha verificato lo stato d'avanzamento dei lavori per l’allestimento del punto di ormeggio con l’installazione di bitte e gruppi pali. Le corse saranno gestite in modo da dare la possibilità e i tempi di ultimare le lavorazioni necessarie nelle officine del Lido. I mezzi che saranno imbarcati l'8 ottobre da Sant'Erasmo al Lido verranno riportati nell'isola nella mattinata di martedì 15 ottobre. La successiva programmazione verrà comunicata in seguito con appositi avvisi alla clientela e tramite i canali istituzionali aziendali di Actv.

Il carciofo violetto

«Il carciofo violetto, famoso a Sant'Erasmo, era in difficoltà per la manutenzione e la revisione dei mezzi da lavoro - ha detto il sindaco Brugnaro -. Per questo ho chiesto che in breve tempo si realizzasse questa tratta, che sarà riservata e completamente gratuita, per la cittadinanza residente a Sant’Erasmo. Non decisioni calate dall'alto, ma frutto di condivisione e partecipazione, perché amministrare una città significa anche saper ascoltare i cittadini e i loro suggerimenti».