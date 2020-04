Oggi i primi 40 anni della Collezione Peggy Guggenheim

Oggi la Collezione Peggy Guggenheim compie 40 anni. Era proprio il 6 aprile del 1980, quando Palazzo Venier dei Leoni ha aperto le sue porte al pubblico, diventando un'istituzione per il suo patrimonio artistico d'arte moderna. Quella che dal 1949 al 1979 è stata la casa della mecenate americana festeggia oggi un traguardo importante e continua a portare avanti la mission con la quale è nata, quella di salvaguardare e condividere una collezione artistica creata con passione e determinazione. Oggi la Collezione, infatti, è diventata una risorsa eccezionale per chi si occupa di educazione e valorizzazione dell'arte, per le famiglie, per le scuole, per i soci e visitatori, locali e internazionali.

A compiere 40 anni, oltre al museo, c'è anche il programma internazionale di tirocinio, creato da Philip Rylands che ha diretto il museo per 37 anni e di cui ora è direttore emerito. Si tratta di una delle esperienze più ricercate nel campo dell'arte per studenti e neolaureati in arte, storia dell'arte e discipline artistiche, desiderosi di conoscere la gestione quotidiana di un museo. Anche il comitato consultivo del museo, costituito da soci internazionali di grande livello, raggiunge lo stesso traguardo.



Il museo, nel frattempo, continua a proporre iniziative culturali per grandi e piccini sulle sue piattaforme social e sul suo nuovo sito ufficiale.