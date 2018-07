Quando pochi istanti possono salvare la vita: il defibrillatore arriva anche in piazza a Bojon

Il sindaco di Campolongo Maggiore, Andrea Zampieri, ha ricevuto lunedì il defibrillatore semiautomatico, dono della Regione del Veneto, dalle mani del direttore sanitario dell’Ulss3 Serenissima, Onofrio Lamanna. Il defibrillatore è stato collocato nell’apposita teca, nella piazza della frazione di Bojon, a pochi passi dal monumento ai caduti. Erano presenti il vicesindaco, Serena Universi, e il direttore del Suem118 provinciale, Paolo Caputo.

Prosegue il percorso di messa in sicurezza del territorio del distretto di Mirano-Dolo della Ulss3, con il posizionamento di defibrillatori negli spazi pubblici. Dopo la posa degli strumenti salvavita nella piazza di Mirano, in quella di Salzano, e in quella di Camponogara, lunedì è stato il turno di Bojon.

Lo strumento

Il defibrillatore, utilissimo nel caso di arresto cardiocircolatorio, è ora a disposizione e utilizzabile da chiunque si trovi ad assistere ad un malore, sotto la guida telefonica del Suem118. Insieme agli altri che la Regione Veneto sta distribuendo sul territorio – sono 44 quelli che si stanno via via assegnando nel territorio della provincia di Venezia – costituisce un presidio importante per la sicurezza del territorio e dei loro cittadini. Si tratta infatti di un’apparecchiatura “salvavita”, che rafforza la catena di sopravvivenza in caso di infarto, proprio perché permette l'intervento dei cittadini, che lo possono utilizzare seguendo le indicazioni degli operatori della Centrale Operativa del Suem118. La stessa attrezzatura guida con chiare istruzioni chi lo utilizza nei minuti cruciali in cui si attende l'arrivo del mezzo di soccorso. La teca, acquistata dal Comune, è allarmata, ed è in grado di proteggere il defibrillatore dalle intemperie, mantenendo al suo interno una temperatura costante in tutte le stagioni, evitando così che si ghiacci in inverno o si surriscaldi in estate.