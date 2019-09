Comune di Dolo, modello Venezia: piantati dieci nuovi "pali da casada" lungo il Naviglio

Restyling lungo il Naviglio di Dolo: il comune ha infatti deciso di installare dieci nuovi briccole che saranno infisse nella posizione di quelli preesistenti. Otto sono in zona limitrofa allo Squero monumentale e due in riva Menacao.

L'iniziativa

«In realtà si tratta non di briccole da attracco ma proprio di "Pali da Casada", vale a dire "pali da palazzo", con funzione ornamentale: per intenderci' - spiegano l'Assessore ai Lavori Pubblici Giorgia Maschera e l'Assessore alla Cultura Matteo Bellomo - 'quelli utilizzati a Venezia, nel Canal Grande, per abbellire le rive di fronte alle abitazioni più sontuose. Dopo più di quindici anni abbiamo deciso di sostituire i pali vecchi e fatiscenti. Ancora un intervento di riqualificazione per potenziare il richiamo attrattivo e turistico della nostra splendida Isola Bassa. Insieme al rifacimento della Conca, agli spettacoli e alle tante iniziative sotto lo Squero e in Piazza Cantiere, questa Amministrazione sta rendendo sempre più vivo e pulsante il "cuore" di Dolo'. Sta provvedendo all'impianto nei fondali una ditta specializzata di Venezia. Gli operai sono al lavoro da qualche giorno».