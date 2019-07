Il Comune di Mirano assume due tecnici istruttori, ecco il bando

Il Comune di Mirano ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di due istruttori tecnici a tempo indeterminato, uno part time e l'altro full time, per l'area progettazione e manutenzione infrastrutture. Tra i requisiti per l’ammissione è richiesto il possesso del diploma di geometra o perito edile oppure, per chi fosse in possesso di altro diploma, di uno dei diplomi di laurea elencati nel bando.

Termini e dettagli

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, firmata dal candidato, deve pervenire al Comune entro lunedì 19 agosto 2019. L'amministrazione si riserva di procedere a una preselezione, prima delle prove d’esame stabilite, per il posto da ricoprire, qualora il numero dei candidati superasse le 30 persone. Ogni altra informazione è rinvenibile nel bando di concorso pubblicato nel sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.