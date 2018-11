«Il governo affronti le emergenze "West nile" ed "ex c&c"»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

""La Legge di Bilancio per l’anno 2019 è l occasione per affrontare alcune emergenze del territorio veneto, come la lotta al virus West Nile e la situazione degli impianti della ex C&C di Pernumia”. Questa l’affermazione della portavoce Silvia Benedetti. “Per combattere la West Nile, che ha mietuto alcune decine di vittime nei mesi scorsi, è acclarato che l’unica arma veramente efficace che abbiamo a disposizione è la prevenzione. Ho pertanto proposto di mettere a disposizione delle Regioni individuate dal Ministero della Salute 10 milioni per la disinfestazione preventiva per l’anno 2019. Ciò dovrebbe consentire agli enti locali che non possiedono risorse sufficienti di approntare gli interventi necessari. Non si deve ripetere quanto avvenuto nell’anno appena trascorso, non possiamo farci trovare ancora impreparati”. “Ho proposto inoltre di stanziare 5 milioni di Euro per la bonifica della “ex C&C” di Pernumia. La situazione è gravissima, come ribadito il 3 novembre scorso con il sit-in davanti ai capannoni semidistrutti in cui giacciono oltre 45.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. Rifiuti che ad ogni pioggia si trasformano in percolato, con evidente rischio di inquinamento delle falde. Si rischia anche l'inquinamento della Laguna di Venezia attraverso il canale Vigenzone, che passa a soli 50 metri. Per tali motivi la bonifica dell’area non è più rinviabile e deve iniziare al più presto. Ai comitati avevo promesso azioni concrete per reperire i mezzi necessari alla bonifica: ora la parola passa al governo, in quanto la possibilità per mettere la fine su questa vicenda a breve c'è”, termina la deputata".