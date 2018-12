Il concerto di Santa Lucia all'oratorio di San Donà è dedicato anche ai più fragili

Si avvicina il Natale, sono in programma molti concerti per ritrovarsi, per stringersi attorno alla comunità e per arrivare anche alle persone più fragili. Giovedì 13 dicembre alle 20.45, nella chiesa dell’oratorio don Bosco a San Donà di Piave, il coro Vocinvolo del dipartimento di salute mentale dell’Ulss4 ha promosso una rassegna di canti corali Natalizi, il “Concerto di Santa Lucia”.

Il repertorio

Protagonisti della serata saranno il coro Vocinvolo, il coro Don Bosco dell’oratorio diretto da Alberto Favaro, i Vox Nova della scuola di musica “Luchesi” di Silea, diretti da Francesco Rossi, che è direttore anche di Vocinvolo. Il coro del centro di salute mentale, in particolare, è composto da operatori, pazienti e volontari e canta un repertorio vario che va dalla musica rinascimentale a quella popolare, dalla musica gospel a brani composti dallo stesso maestro Rossi.

Integrazione

Uno degli obiettivi di Vocinvolo è curare la vita cantando, un motto che contiene due significati: l’esperienza del canto corale come componente del percorso terapeutico e riabilitativo, ma anche l’idea che bisogna aver cura del proprio vivere anche attraverso esperienze gradevoli e condivise. L’altro obiettivo altrettanto importante, per il quale il dipartimento di salute mentale e la stessa azienda Ulss4 sono molto impegnati, è ridurre la diffidenza verso le persone che soffrono di disturbi psichici, favorendo sempre di più la loro integrazione nella vita comunitaria, sociale, culturale e lavorativa del territorio. Sarà una serata ricca di buona musica ed emozioni e un bel modo di attendere insieme il Natale.