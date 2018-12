Al Teatro Malibran il concerto di Natale di Red Canzian

Sarà uno spettacolo di canzoni italiane e non solo, con musica, orchestra, filmati e un coro d'eccezione. C'è grande attesa per il concerto di Natale che martedì 18 dicembre alle 21.30 vedrà Red Canzian esibirsi al teatro Malibran di Venezia in un evento a ingresso libero e gratuito. Un appuntamento all'insegna della musica e della solidarietà, visto che l'intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione «La Città della Speranza», che si occupa di malattie oncologiche infantili.

L'iniziativa è stata presentata giovedì mattina a Ca' Farsetti alla presenza dell'artista, della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, dell’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Simone Venturini e della responsabile del foundraising della Fondazione La Città della Speranza, Stefania Fochesato. «L'invito è di mettersi una mano sul cuore e contribuire a questo importante progetto», ha detto la presidente Damiano. Tutti i costi del concerto, che vedrà sul palco del Malibran trenta professionisti tra orchestra, coro e cantanti, saranno ammortizzati dagli sponsor in modo tale che l'intero ricavato possa essere devoluto a Città della Speranza, una fondazione con 300 ricercatori che si occupano dello studio di patologie infantili e di protocolli di cura.

«Ho chiamato questo spettacolo "Le canzoni della nostra vita" - ha spiegato Canzian – quelle cioè che hanno fotografato i momenti importanti: il primo amore, il matrimonio, la nascita di un figlio. Proporrò le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da Luigi Tenco a Gino Paoli, dai Pooh a Pino Donaggio, di cui interpreterò “Io che non vivo”. Ci sarà spazio anche per Michelle dei Beatles, My Way di Frank Sinatra, Happy Christmas di John Lennon e White Christmas di Bing Crosby. Vorrei considerare il concerto di quest'anno una prova generale perché sarebbe bello fissare un appuntamento annuale a Venezia, città che amo molto e per la quale sto elaborando un progetto». «Una serata unica - ha detto il sindaco Luigi Brugnaro - in cui la musica si sposerà con la solidarietà per aiutare la ricerca sulle leucemie infantili della Fondazione “Città della Speranza” affinché tutti i bambini possano avere la possibilità di vivere con dignità e con la speranza di avere un futuro».