Confcommercio rafforza la propria presenza in Riviera: a settembre nuovo direttore

Le sedi di Dolo e Mira di Confcommercio hanno un nuovo direttore: Pierpaolo Dall’Agnola, 44 anni, veneziano, dal 2009 responsabile delle categorie sindacali nell’Unione Metropolitana. «Non potevamo non dedicarci ad un territorio significativo come la Riviera del Brenta - ha detto il presidente dell’Unione metropolitana Massimo Zanon -. Ripartiamo con un’associazione completamente nuova, tutte le energie ora sono rivolte al futuro, per avere un’associazione mandamentale capillare e operativa.

Gli incontri con gli operatori

La Confcommercio provinciale ha riorganizzato i servizi alle imprese con la nuova società della Città della Riviera del Brenta e, assieme al primo gruppo di nuovi associati rivieraschi coordinati da Alessandro Biasiolo, ha ripreso l’attività sindacale nel territorio incontrando le amministrazioni comunali ai diversi tavoli dei distretti del commercio, ma soprattutto incontrando le imprese del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni in più di 15 assemblee realizzate la primavera scorsa. Ora i vertici provinciali dell’associazione hanno compiuto un terzo decisivo passo. «Le piccole imprese - dice Zanon - soffrono non solo problemi pratici come, ad esempio, l’adozione dal primo gennaio del registratore di cassa telematico, ma anche problemi più ampi e strutturali, come la difficoltà di una regia unitaria nella gestione turistica della Riviera, per i quali Confcommercio ha la sua ricetta».

Le iniziative territoriali

Per dare voce alle esigenze delle imprese e soprattutto fornire loro soluzioni efficaci, Confcommercio Città e Riviera del Brenta ha concorso quest’estate ai bandi camerali di rigenerazione urbana e turismo, aggiudicandosi importanti risorse per due progetti centrati rispettivamente sull’abbattimento degli sprechi nel commercio alimentare e sulla formulazione di club di prodotto per il turismo in Riviera. Iniziative che partiranno, anche queste, da settembre.