Confesercenti Riviera del Brenta incontra commercianti e imprenditori a Mira

Confesercenti Riviera del Brenta incontrerà i commercianti e gli imprenditori del Comune di Mira per presentare le trasformazioni in arrivo dall'obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019 e per proporre soluzioni agevolate per le imprese. La serata tecnica, aperta a tutti, si terrà mercoledì 7 novembre alle 20. Parteciperanno: Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, Michele Lacchin, vice direttore Confesercenti Città Metropolitana di Venezia, Alessandro Bet, consulente fiscale e Enrico Zarotti, presidente Confesercenti Riviera del Brenta.

Consulenze

A seguire, Confesercenti rimarrà a disposizione per incontri individuali con gli associati, le imprese e i commercianti. Lo scopo è infatti quello di accompagnare in maniera serena verso la digitalizzazione del processo di fatturazione e definire insieme la soluzione più adatta partendo dalle caratteristiche ed esigenze di ciascuna realtà economica, legate, per esempio, alla dimensione organizzativa, al volume di fatture emesse o ricevute.