Congressi Cgil Veneto: un'agenda fitta di appuntamenti per le categorie

Un'agenda fitta di appuntamenti quella prevista per tutta la settimana per la Cgil del Veneto. Fissate le date dei congressi delle categorie. Si inizia dai chimici della Filctem Cgil Veneto martedì, e si va fino agli edili della Fillea, lunedì prossimo.

FILCTEM VENETO A CONGRESSO

Con il titolo “Il lavoro è… valorizzare le diversità dando dignità”, si svolgerà il 24 e 25 ottobre a Castelnovo del Garda - Parc Hotels Italia - il congresso regionale della Filctem Cgil, la categoria che interessa i settori della chimica, dell’ energia, ed il sistema moda.

I lavori si apriranno con la proiezione del docufilm di Mimmo Calopresti “967 Il tempo del Noi”, quindi, alle 14,30, la relazione del segretario generale veneto Stefano Facin, cui seguirà il dibattito e l’intervento del segretario generale della Cgil del Veneto, Christian Ferrari. Il dibattito proseguirà il 25 ottobre fino alle conclusioni del segretario nazionale, Emilio Miceli.

Al termine, gli adempimenti congressuali e la convocazione dell’assemblea generale per l’elezione del nuovo segretario generale della Filctem del Veneto.

FILCAMS VENETO A CONGRESSO

Una tavola rotonda sul piano strategico del turismo aprirà il congresso regionale della Filcams Cgil (settori del terziario privato, commercio e turismo) in programma per il 25 e 26 ottobre a Mogliano Veneto, al Double Tree Hilton.

Organizzata per le ore 15 del 25 ottobre, la tavola rotonda vedrà confrontarsi Stefan Marchioro (Regione Veneto), Stefano Landi (SL&A turismo e territorio), Antonello De Medici (Federturismo nazionale), Cristian Sesena (Filcams Cgil nazionale), Cecilia de’ Pantz (Filcams Cgil Veneto), Maurizia Rizzo (Fisascat Cisl Veneto), Luigino Boscaro (Uiltucs Uil Veneto). Modera la giornalista Maria Pia Zorzi.

Il 26 ottobre sarà dedicato al dibattito, aperto dalla relazione della segretaria regionale Cecilia de’ Pantz e chiuso dal segretario nazionale Cristian Sesena. Per la confederazione regionale interverrà Adriano Filice.

FILT VENETO A CONGRESSO

Convocato per il 25 ottobre a Mestre, nella sede della Cgil Veneto, il congresso della Filt Cgil regionale punta sui temi della “connettività e sviluppo” assumendo come obiettivi di fondo la “sicurezza, il lavoro ed i diritti per chi trasporta”. I lavori del sindacato, che ha a proprio riferimento i settori dei trasporti e della logistica, inizieranno alle ore 9,30 con la relazione del segretario generale veneto, Renzo Varagnolo. Seguirà il dibattito che vedrà il contributo di Paolo Righetti, segretario regionale Cgil, e che sarà concluso da Antonio Corradi, segretario nazionale della Filt Cgil.

FIOM VENETO A CONGRESSO

Due giorni di dibattito ed approfondimenti su temi specifici caratterizzeranno il congresso regionale della Fiom Cgil (sindacato dei metalmeccanici) in programma per il 25 e 26 ottobre a Mestre, al Centro Cardinal Urbani di Zelarino. Dopo la relazione (ore 14,30) del segretario generale del Veneto. Luca Trevisan, sarà presentata una ricerca su “industria 4.0 nel Veneto” a cura di Matteo Gaddi della Fondazione Sabattini.

Ai lavori interverranno la segretaria generale della Fiom, Francesca Re David, ed il Segretario Generale della Cgil del Veneto, Christian Ferrari.

Le conclusioni saranno affidate a Michele Spera, della segreteria nazionale Fiom.

FISAC VENETO A CONGRESSO

Si aprirà con due momenti di incontro e riflessione il congresso regionale della Fisac Cgil (settori del credito e delle assicurazioni) convocato per il 25 e 26 ottobre a Padova, hotel Galileo. Il primo appuntamento è una tavola rotonda (ore 9,30) su “digitalizzazione:il futuro del lavoro e della contrattazione nelle banche e nelle assicurazioni”. Intervengono Chiara Canton (Fisac Veneto), Tiziana Basso (Cgil Veneto), Salvatore Cominu (consorzio AASTER) Giorgio Gosetti (università di Verona), Alessio Gramolatib (Cgil nazionale), Cinzia Ongaro (Fisac nazionale). Coordina Marco Panara, giornalista di Repubblica.

Il pomeriggio si passerà alla presentazione del libro “parole e lavoro” con la partecipazione degli autori, Maurizio Framba e Antonio Damiani.

La giornata del 26 sarà dedicata al dibattito che verrà aperto dalla relazione di Chiara Canton, segretaria generale della Fisac del Veneto.

FLC VENETO A CONGRESSO

“La Costituzione vive nella conoscenza”: questo il titolo del congresso regionale della Flc Cgil del Veneto che raggruppa i settori della scuola, dell’ università e della ricerca. L’appuntamento è per il 25 e 26 ottobre a Mira, Villa Widmann.

I lavori si apriranno con la relazione (ore 9,30) del segretario generale della Flc veneta, Marta Viotto, cui seguiranno il dibattito (tra gli interventi quello del segretario regionale Cgil Paolo Righetti) e le conclusioni del segretario generale della Flc nazionale, Francesco Sinopoli.

Diversi i contributi di esperti che arricchiranno il confronto su vari temi. Mario Missaglia (fondazione Di Vittorio) e don Luca Favrin (Perscorso Vita onlus) parleranno de “i nuovi linguaggi dell’inclusione”; Marina De Rossi (università di Padova) si soffermerà su “l’azione dell’università nell’azione degli insegnanti”; Roberta Reginato (Proteo Fare Sapere) terrà una comunicazione su “essere cittadini ai tempi del web”. Il programma prevede infine alcune letture tratte da “manifesto per una rivoluzione nella scuola” (voce di Sandro Buzzatti) accompagnate da un’ introduzione dell’autore, Remo Rostagno.

FLAI VENETO A CONGRESSO

Si svolgerà il 26 ottobre a Caorle, nella cantina Ca’ Corniani, con inizio alle ore 9, il congresso regionale della Flai Cgil, il sindacato che si occupa dei lavoratori dell’ agricoltura e dell’ industria alimentare.

Dopo i saluti del vice sindaco, Giovanni Clemente Comisso, e del segretario della Cgil di Venezia, Enrico Piron, vi sarà la relazione introduttiva del segretario generale della Flai del Veneto, Andrea Gambillara. Seguirà il dibattito. Previsto l’intervento di Tiziana Basso, segretaria regionale Cgil, e le conclusioni di Sara Palazzoli, segretaria nazionale Flai Cgil.

FP VENETO A CONGRESSO

Il congresso regionale della FP Cgil (funzione pubblica) si caratterizzerà su due argomenti oggetto di approfondimento: welfare e lavoro e le innovazioni nel lavoro pubblico. Convocato per il 26 ed il 27 ottobre a Venezia, Forte Marghera, il congresso si aprirà (ore 14,30) con la relazione del Segretario generale, Daniele Giordano. Quindi la caratterizzazione su “welfare e lavoro” con i contributi di Domenico Mantoan, direttore dell’area Sanità della Regione, Ugo Campagnaro, presidente Confcooperative del Veneto, Tiziano Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan. I lavori della prima giornata saranno conclusi da Serena Sorrentino, Segretaria generale nazionale della Fp. Il giorno successivo è previsto un confronto su “lavoro pubblico, quali innovazioni” di cui parleranno Maria Stella Righettino, dell’Università di Padova, Maria Rosa Pavanello, presidente Anci Veneto, Mattia Fantinati, sottosegretario Ministero della funzione pubblica. Seguiranno il dibattito e le conclusioni di Paolo Righetti, Segretario regionale Cgil.

FILLEA VENETO A CONGRESSO

“Fabbrica per fabbrica, cantiere per cantiere”: titola così il congresso regionale della Fillea Cgil (sindacato delle costruzioni e dell’industria del legno) in programma per il 29 ottobre a Mestre, nella sede della Cgil del Veneto. I lavori si apriranno con la relazione (ore 10) del segretario generale Leonardo Zucchini. Quindi sarà dedicato ampio spazio al dibattito cui porterà un proprio contributo il segretario generale della Cgil del Veneto, Christian Ferrari.

Le conclusioni saranno affidate, nel pomeriggio, ad Alessandro Genovesi, segretario generale della Fillea nazionale.