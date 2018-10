Connext: il nuovo progetto di Confindustria per unire le forze delle imprese VIDEO

Arriva Connext, il progetto di partenariato industriale di Confindustria. Il presidente degli industriali del Veneto, Matteo Zoppas, ha preso parte lunedì pomeriggio al road show di presentazione dell'evento che si terrà il prossimo 7 e 8 febbraio a Milano (ulteriori info sul progetto nel sito connext.confindustria.it) e che riunirà le imprese per renderle protagoniste di incontri B2B, speed pitching, showcase di progetti innovativi e momenti di confronto. Il roadshow si è tenuto nella sede di Confindustria Venezia-Rovigo alla presenza, tra gli altri, del presidente Vincenzo Marinese, di Stefan Pan, vice presidente e presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale, di Antonella Mansi, vice presidente con delega all’organizzazione, di Carlo Robiglio, presidente del Comitato Nazionale Piccola Industria di Confindustria, e del direttore generale Marcella Panucci.

Confindustria Veneto

«È motivo di orgoglio che questo roadshow parta proprio dal Veneto - ha dichiarato Matteo Zoppas -. Abbiamo rafforzato un percorso che mira a diffondere nel sistema imprenditoriale regionale e nazionale la capacità di unire le forze e fare sistema. Saper fare e saperlo fare in rete è un valore aggiunto per le imprese per competere su un mercato sempre più globale. Oltre all’internazionalizzazione serve poter andare alla ricerca di nuovi business, soprattutto per quelle realtà come le piccole e medie imprese che hanno bisogno di soluzioni di sviluppo a ridotto investimento, attraverso una visione innovativa e integrata dell’industria. Mancano solo 100 giorni a Connext, un appuntamento che sosteniamo con determinazione e che ha l’ambizione di diventare un grande network per condividere e valorizzare esperienze. La piattaforma digitale attiva da dicembre sarà uno strumento di relazione interna al sistema confindustriale con lo scopo di creare opportunità per gli associati e tra gli associati».