Nove alloggi in concessione al comune di Portogruaro, lunedì la consegna delle chiavi

Lunedì 25 maggio, il sindaco di Portogruaro Maria Teresa Senatore insieme al presidente di Ater Venezia Raffaele Speranzon e ai componenti della giunta, consegnerà le chiavi di nove appartamenti in concessione al comune di Portogruaro alle famiglie assegnatarie. Le famiglie, individuate tramite bando del comune, avranno accesso agli appartamenti a partire dalle 15.15 in via Croce Rossa. A seguire, verso le 16.00 saranno consegnati gli altri alloggi a Giussago, in via Water Tobagi.

«Si tratta di un'altra importante tappa del percorso che ha visto questa amministrazione impegnata, con il sostegno de presidente Raffaele Speranzon cui va il nostro più sentito ringraziamento, a rispondere a una esigenza abitativa specifica del territorio - commenta il sindaco Senatore -. Fin da subito l'amministrazione comunale ha ritenuto di riservare la dovuta attenzione, mettendo in campo i mezzi necessari a dare una risposta concreta. Ringraziamo tutto il personale dei servizi sociali che ha seguito la trattativa con Ater e la redazione della convenzione e il bando successivo per l'attribuzione degli appartamenti alle famiglie».