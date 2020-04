La consegna dei kit alimentari nel territorio veneziano | VIDEO

Una distribuzione capillare che in poche ore, grazie ai volontari della Protezione civile, ha raggiunto tutto il territorio comunale: è scattata venerdì pomeriggio, 10 aprile, la consegna dei kit alimentari di prima necessità che l'Amministrazione comunale ha acquistato per aiutare i cittadini che si sono ritrovati dall'oggi al domani in difficoltà economica a causa dell'epidemia da Coronavirus.

«In ogni scatolone sono conservati alimenti sufficienti per una persona per una settimana - spiega l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, che ha coordinato le operazioni assieme al capo di gabinetto del sindaco Morris Ceron - Verranno distribuiti ai cittadini grazie alla collaborazione degli empori della solidarietà, delle parrocchie, delle mense caritative e del terzo settore. Questa operazione è una delle azioni principali che l'Amministrazione ha sviluppato per fronteggiare le povertà emergenti a causa del Covid-19, cui si aggiunge la distribuzione, già conclusa con successo per il primo migliaio di famiglie che ne hanno fatto domanda, dei Buoni Spesa spendibili nelle attività commerciali aderenti.»

Venerdì i furgoni della Protezione Civile hanno raggiunto le sedi di numerose parrocchie e realtà solidali di Mestre, Marghera e Chirignago, mentre sabato mattina è stata la volta di Venezia, Lido, Pellestrina e isole. Alle operazioni hanno partecipato anche alcuni esponenti dell'Amministrazione comunale tra cui, oltre all'assessore Venturini e al capo di gabinetto Ceron, gli assessori Giorgio D'Este, Paolo Romor e Michele Zuin.