Consegna onoreficenze Fisa Veneto - guardia di finanza di Venezia reparto aeronavale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

In data 17.09.2019 il delegato regione Veneto FISA - Federazione Italiana Salvamento Acquatico prof. Matteo Giardini si è recato presso il comando del reparto aeronavale della guardia di finanza di Venezia per consegnare all'ex comandante col. Andrea Martinengo, al comandante della stazione navale ten. col. Biagio Looz e al m.llo aiutante Damiano Cornelio comandante del guardiacoste G.218 nonché relatore delle conferenze "Poseidone - Fisa", una targa onorifica per il prezioso e gradito contributo dato alle classi 3 - 4 e 5 degli istituti superiori "Benedetti - Tommaseo" di Venezia e "Alberti " di Padova che hanno ospitato i rappresentanti della guardia di finanza sulle tematiche della storia, compiti istituzionali e operativi oltre alle possibilità di arruolamento nel medesimo Corpo.

Il progetto scolastico "Poseidone" FISA - MIUR si propone di sensibilizzare gli studenti ai rischi del mondo acquatico ma anche conoscendo la figura professionale dell'assistente bagnanti FISA e delle tecniche di salvamento / primo soccorso cardio polmonare. Il delegato Giardini esprime grandissima soddisfazione ed orgoglio visto il grande interesse degli studenti coinvolti al progetto ed evidenzia l'importanza di avere come partner istituzionale il reparto aeronavale di Venezia, che si occupa della sicurezza del mare assegnando compiti di ordine e sicurezza pubblica che si aggiungono alle consolidate attività di polizia economico finanziaria. Gli istituti coinvolti l'anno scorso hanno richiesto anche quest'anno la partecipazione della guardia di finanza di Venezia coinvolgendo numerose altre classi, oltre a nuove richieste da parte di altri Istituti superiori per l'anno venturo.