Consegna a domicilio gratuita della spesa per donne incinte e neogenitori

Le donne in gravidanza e i neogenitori fino a un anno di età dei propri figli possono usufruire della consegna a domicilio gratuita della spesa. A promuovere il servizio è la catena di supermercati Carrefour Italia che dà la possibilità di richiedere la consegna della spesa gratis, indipendentemente dall'importo totale degli ordini, e di farlo online direttamente sul sito www.carrefour.it. La promozione è attiva in 16 comuni della provincia di Venezia e si inserisce all'inerno del programma internazionale Act for Food che racchiude l’insieme delle azioni e degli impegni intrapresi da Carrefour a livello locale per creare consumatori più consapevoli, sostenibili e orientati verso una sana e corretta alimentazione.

I comuni in cui è attivo il servizio

• Annone Veneto

• Bibione

• Caorle

• Cinto Caomaggiore

• Concordia Sagittaria

• Fossalta di Portogruaro

• Gruaro

• Marcon

• Marghera

• Mestre

• Portogruaro

• Pramaggiore

• Quarto d'Altino

• San Giorgio al Tagliamento

• San Michele al Tagliamento

• Teglio Venet