Comunicazione mediatica e social: i 5 consigli degli esperti per prevenire i rischi del web

Al giorno d'oggi saper affrontare una crisi di comunicazione mediatica e social è fondamentale in quanto i rischi sul web sono sempre più alti sia a causa dell'aumento dell'uso dei social in termini di utilizzatori e di tempo speso sia per una sempre più frequente manipolazione delle informazioni con account falsi e figure come quelle dei dis-influencer. Nonostante questa consapevolezza nella maggior parte dei casi chi gestisce la comunicazione è impreparato ad affrontare al meglio la crisi. Ad affermarlo è la docente di comunicazione digitale e portavoce di Emergenza24, Francesca Anzalone che ha stipulato, a riguardo, 5 consigli per prevenire i rischi di una epicfail sul web ed evitare conseguenze negative non solo sul branding ma anche sugli aspetti economici del business.

«Serve sapere che ciò che avviene è sempre improvviso e difficilmente prevedibile nella temporalità. È per questo che diventa fondamentale costruire una squadra preparata a una comunicazione differente con competenze specializzate - sostiene la docente Anzalone - per permettere di prevenire, mitigare, gestire l’attacco aggressivo e per reagire in tempo reale o in tempi brevissimi dal momento dell’innesco. Capacità di governance dell’informazione ma anche di gestione delle emozioni, di mantenimento alto dell’attenzione e di supporto costante alle figure chiave dell’impresa, PA o organizzazione che deve uscire con dichiarazioni efficaci, risolutive e non passibili di manipolazione».

Ecco i cinque consigli da seguire: