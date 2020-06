Plateatici, il Consiglio approva riduzioni fino al 100% delle tariffe

Il Consiglio comunale ha detto «sì» all'unanimità oggi, giovedì 25 giugno, alle riduzioni fino al 100% delle tariffe sull'occupazione di suolo pubblico: una modifica al regolamento del canone di occupazione (Cosap) che consente di adottare misure straordinarie in condizioni di emergenza.

«In situazioni di particolare rilevanza sotto il profilo economico, sanitario, emergenziale, dichiarato a livello nazionale o locale, la giunta comunale può stabilire esenzioni dal canone o riduzioni dello stesso», si legge nel deliberato. La disposizione si adotta sia per le concessioni in essere, che per quelle in ampliamento o nuove concessioni rilasciate, anche in deroga ai criteri regolamentari ed eventuali pianini per il periodo di emergenza. Si tratta, si spiega in premessa di delibera, di una misura adottata allo scopo di dare risposta immediata alle esigenze di tutela della salute pubblica e di ripresa economica: «le attività dovranno essere messe in grado operare nel rispetto delle idonee prescrizioni».

Pertanto la modifica del regolamento Cosap interviene in favore di quelle attività economiche interessate che, per adeguarsi al rispetto delle norme di distanziamento, hanno necessità di ampliare le occupazioni di suolo pubblico già concesso oppure hanno bisogno di nuove occupazioni, anche in deroga, in caso fossero prive di concessione d'utilizzo di spazio esterno. L'esenzione dal canone o la riduzione dello stesso possono essere quindi previste anche per occupazioni di suolo pubblico diverse da quelle relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che siano state interessate dai provvedimenti che caratterizzano il periodo emergenziale.