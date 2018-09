La pista ciclabile Cavallino-Jesolo sarà completata. Nuove palestre a Dolo e Mestre

Approvate a maggioranza le tre proposte di delibera nel corso del consiglio metropolitano di Venezia. Hanno trovato parere positivo, nel corso della seduta, il bilancio consolidato al 2017, il completamento della pista ciclabile Jesolo-Cavallino e la realizzazione di 2 nuove palestre a Dolo e Mestre.

Liquidità da 64,6 a 121,5 milioni

Il primo documento riguardava la presentazione del bilancio consolidato all’esercizio 2017, che ha messo in evidenza come la Città metropolitana possa, oggi, contare su una chiusura positiva del conto economico di tutte le società controllate che rientrano nell’area di consolidamento: Actv, Atvo, San Servolo, Graal, Fondazione Santa Cecilia, Apt. Actv, Graal e San Servolo Srl hanno nello specifico migliorato il risultato economico portando utili e la liquidità dell’ente è passata dai 64,6 milioni di euro del 2016 ai 121, 5 milioni di euro del 2017.

Provincia meno indebitata del Veneto

«Siamo forse l’unico ente tra quelli provinciali che può vantarsi di dire di avere i conti in ordine, anzi siamo in attivo - ha spiegato il sindaco Luigi Brugnaro - Abbiamo abbassato il debito complessivo di 17 milioni di euro, risultando, così, la provincia meno indebitata del Veneto, riducendo, solo per le società partecipate, il disavanzo di 2,5 milioni di euro. La vera notizia, poi, è che la gestione finanziaria dell’ente è passata da -1.426.000 milioni di euro del 2016 ai + 150mila euro del 2017».

San Servolo Servizi

La seconda delibera ha riguardato il rinnovo per sei anni dell’affidamento alla San Servolo Servizi della gestione dell’isola del San Servolo, del Museo di Torcello e di villa Widmann a Mira. A questo si è andata ad aggiungere anche la gestione del Graal che, il luglio scorso, è stato incorporato nella stessa San Servolo servizi, per quanto concerne le attività di caccia e pesca, compreso anche il rilascio delle targhe per la navigazione nelle acque della Laguna.

Completamento pista ciclabile

L’approvazione della terza delibera all’ordine del giorno ha invece riguardato una variazione al bilancio di previsione 2018-2020, pari a 700mila euro, derivanti da maggiori entrate. La somma verrà utilizzata per completare la pista ciclabile nel Comune di Cavallino Treporti, in via Fausta, che consentirà così di raggiungere il ponte sul Sile per creare collegamento diretto tra Jesolo e Punta Sabbioni. Nella stessa cifra è compresa anche la realizzazione di tre attraversamenti pedonali la cui spesa, però, è divisa tra Città metropolitana (46mila euro) e Comune di Cavallino-Treporti (10mila euro). A Camponogara andranno 64mila euro, derivanti dall’introito delle sanzioni da autovelox, da destinare alla manutenzione delle strade provinciali.

Due nuove palestre

In base ad una nuova norma di legge, infine, che aveva valenza fino al 2018, la Città metropolitana non dovrà più versare spese per 2 milione e 880mila euro allo Stato e investirà questi soldi per la realizzazione di due palestre, a Dolo e a Mestre, per le quali aveva già messo a bilancio 1milione e 200 mila euro. La prima struttura sarà costruita a beneficio del liceo sportivo di Dolo, unico nel territorio nel suo genere. La seconda palestra verrà, invece, realizzata al parco della Bissuola, ad uso delle scuole circostanti e dell’attività ludico sportiva dei residenti.