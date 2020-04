Consulenza psicologica gratuita: il nuovo servizio online del comune di Venezia

Il comune di Venezia ha attivato un servizio di consulenza psicologica gratuita per famiglie, adolescenti, docenti e dipendenti comunali che in questo periodo dovessero sentire il bisogno di avere uno spazio sicuro per esprimere le proprie emozioni e paure e trovare un sostegno professionale. "Sos-Servizio online di sostegno" è un progetto online nato dalla necessità di venire incontro alle richieste di aiuto della popolazione che consiste in un vero e proprio "counseling", ovvero un colloquio in cui il richiedente racconta di sé, del proprio stato emotivo e cerca, assieme al “counselor”, nuove strategie adatte a superare il momento di difficoltà.

«Molti adolescenti si trovano in difficoltà – ha spiegato in merito l'assessore alle politiche educative, Paolo Romor - dovute alla situazione di emergenza sanitaria e desiderano essere ascoltati. La pandemia ha infatti interrotto tutte le attività quotidiane e di relazione, costringendo a un cambio drastico dell'organizzazione del tempo e dello spazio. Il Servizio allora, intercettando questo bisogno, ha costruito uno spazio di incontro online, un momento dove è possibile esprimere le proprie emozioni, confrontarsi e trovare soluzioni per far fronte a questa nuova situazione».

I motivi di apprensione tra le persone che si trovano costrette tra le mura domestiche sono diverse: tensioni tra conviventi, difficoltà di gestione del tempo e dello spazio, senso di smarrimento di identità professionale, faticosi rapporti virtuali con i colleghi e altre forme di disagio legate alla necessità di definire un nuovo modo di vivere e agire in questa temporanea situazione. Inoltre, le famiglie chiedono suggerimenti di attività da proporre a bambini e ragazzi ed è da questa esigenza che il servizio ha realizzato il libro-gioco “Giocando si cresce”, messo a disposizione online per le famiglie.