Contest "Borgo più bello" delle Proloco del Veneto: in gara Noale e Villa Bartolomea

Inizia oggi il nuovo contest dedicato al “Borgo più bello” che fa sfidare a colpi di like, per una settimana, i borghi dell’Unpli Veneto. Il concorso, della durata di 24 ore, vede oggi in gara le Proloco di Noale e quella di Villa Bartolomea. Si può esprimere la propria preferenza votando sulle pagine social di Fuoriporta, organizzatore del contest e realtà finalizzata alla valorizzazione di tradizioni e folklore delle piccole comunità italiane.

Come funziona

I borghi si affronteranno 2 alla volta. A sfida B. A vince. A sfiderà C. Si andrà avanti così fino all’ultimo borgo che in ordine di tempo ha inviato la propria immagine. Il vincitore avrà una settimana di promozione sui canali social e, non solo, di Fuoriporta.

Come votare

Si può votare sulla pagina Facebook dedicata all'evento oppure sulle storie del profilo Instagram del contest.

Che vinca il migliore!