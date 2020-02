Il Centro Danza Vaganova di Noale parteciperà ad un importante contest europeo di danza

Dopo una serie di lusinghieri primi premi vinti in diverse competizioni, sempre relativi alla danza classica e contemporanea, in Veneto, ma anche fuori regione, il Centro Danza Vaganova di Noale ha deciso di far fare un passo in avanti alle proprie allieve partecipando ad un importante concorso europeo di danza organizzato dal CND Confederation National de Dance.

L'appuntamento

Domenica 26 gennaio si sono svolte le selezioni per il nord Italia ed è passata una sola bambina, tra tutte, nella categoria 10 anni danza classica e 10 anni danza contemporanea. La giovane ballerina è una talentuosa bimba del Centro che studia con il gruppo agonismo-danza. Un ottimo piazzamento premiato dal massimo riconoscimento ma anche dalle “felicitations du jury”, riconoscimento conferito solo a 7 partecipanti su 122 fra tutte le categorie. In maggio Vaganova parteciperà quindi alle finali del concorso che si terranno in Spagna al Palau Firal i de Congressos de Tarragona. Entusiasti del risultato il sindaco di Noale Patrizia Andreotti e l’assessore allo Sport Giuseppe Mattiello: «E’ un onore ed un piacere sapere che la Scuola di Danza Vaganova di Noale rappresenterà l'Italia in un così importante contest europeo di danza. In più occasioni abbiamo avuto la fortuna di assistere a saggi ed esibizioni delle allieve del Centro ed ogni volta è un’esperienza non solo visiva, ma quasi spirituale: tale è l’eleganza e la leggerezza che le Allieve sanno trasmettere in coreografie sempre nuove e suggestive, pensate e proposte da un team insegnanti particolarmente affiatato e creativo».