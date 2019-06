Ausiliari Ames in lotta per un contratto a 12 mesi: «Dobbiamo mangiare tutto l'anno»

Un contratto per tutto l'anno, cioè per 12 mesi. Questo chiedono gli operatori delle partecipata Ames del Comune. Sono ausiliari, cuochi, svolgono servizi di sorveglianza dei bambini nelle scuole dell'infanzia e asili nido, e in generale supportano il lavoro di insegnanti e educatori. Lavorano a tempo indeterminato, ma nel loro rapporto di lavoro il mese di agosto non esiste. In quei 31 giorni infatti vi è la sospensione di tutte le attività scolastiche, compresa quella dei centri estivi. Le loro ferie, i permessi e tutte le componenti contrattuali sono parametrati su 11 mesi. E così anche lo stipendio. Assemblee e tavoli con l'azienda, Ames, non hanno consentito ai quasi 270 operatori, compresi cuochi e bidelli, di vedere soddisfatte le loro richieste, per questo ora intendono incontrare il Comune.

Secondo lavoro

«Di fatto - spiegano alcune delle lavoratrici - non potremmo svolgere neppure un altro lavoro, contemporaneamente a quello in Ames, perché siamo vincolati dalle disposizioni che regolano l'impiego pubblico e non ammettono, con un part time superiore al 50% dell'orario di lavoro, un impiego parallelo. Rimanere ogni estate senza busta paga per un mese, pesa e ti condiziona. Pensiamo che avendo un contratto per tutto l'anno, come la maggior parte degli altri lavoratori, potremmo andare in ferie ad agosto. Forse l'amministrazione per cui prestiamo servizio non conosce il nostro disagio. Al quale si aggiunge quello dei lavoratori jolly».

I jolly

Questi sono gli ausiliari che non hanno una sede stabile di svolgimento delle mansioni, ma ruotano. Spiegano gli operatori: «Ci sono i jolly di serie "a", che vengono assegnati a periodi, quindi almeno per alcune parentesi temporali restano a lavorare nello stesso posto. E ci sono invece i jolly di serie "b", cioè quelli che vengono informati la sera prima del luogo in cui dovranno recarsi a prestare servizio. Chiediamo che, per un rispetto della loro dignità, orari e destinazioni vengano stabiliti in maniera più organizzata e con anticipo. Fra i jolly, che non hanno turni e sedi, c'è gente che ha passato i 60 anni ed è in queste condizioni da 10 anni. Chiediamo che la rotazione sia equa e che l'assegnazione avvenga attraverso graduatorie predefinite».

L'organizzazione

Il sindacato punta infine il dito contro l'organizzazione dei servizi: «Disastrosa - dice Mario Ragno della Uil -. Ames ha cambiato e continua a cambiare persone. Che oltretutto, unico caso di dipendenti che dal pubblico fuggono al privato, vanno via molto frequentemente, così ora, per esempio, c'è carenza di cuochi. I servizi che queste persone svolgono sono importantissimi. Vanno tutelati. Con un po' di sforzo, sedendosi a un tavolo, si riesce perfino a fargli un contratto per tutto l'anno. Se lavorano in più durante l'inverno si può pensare di farli recuperare ad agosto e se invece di farli andare in ferie in altri periodi, si attende l'estate, potranno usufruire dei periodi morti per goderle. E poi da anni chiediamo che ci sia uno studio dell'organizzazione del lavoro. Se ci fosse una analisi delle attività della giornata si potrebbero distribuire i pesi in modo diverso, quindi svolgere meglio i servizi, in maniera organizzata, più efficacemente. Ma sembra che in generale nessuno si curi di questo personale, che ognuno si gestisca da sé. Chiederemo per questi motivi, e per fare un passo avanti, un incontro con l'amministrazione».