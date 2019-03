Contributo di accesso, ecco come il Comune accerterà chi deve pagarlo | VIDEO

Approvate con delibera venerdì in giunta le modalità operative per i casi di esenzione ed esclusione del contributo di accesso. Per i residenti e i nati a Venezia, per i residenti nella Città Metropolitana e nel Veneto, nonché per i possessori di Venezia Unica abilitata alla navigazione non cambierà nulla - rassicura l'assessore al Bilancio Michele Zuin -. Potranno acquistare il biglietto di trasporto senza maggiorazione e, in caso di controllo, basterà esibire un documento di identità che attesti la residenza o la nascita a Venezia.

I vettori

Per tutti gli altri i casi, invece, è previsto un sistema di acquisizione preventivo di un codice di esclusione/esenzione, previa immissione dei dati richiesti in un portale informatico comunale gestito dalla società Venis Spa, che potrà nel tempo interfacciarsi con i canali di vendita dei vettori. La delibera definisce anche i dati che tali vettori sono obbligati a inviare mensilmente e annualmente all’amministrazione comunale, disponendo che la trasmissione avvenga per via telematica attraverso un sistema che sarà messo a loro disposizione.