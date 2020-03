La Coop consegna gratis la spesa nel Veneziano a chi è in difficoltà

Coop Alleanza 3.0 dà il via al servizio "L'unione fa la forza" che prevede la consegna gratuita della spesa a persone anziane e in difficotà. Si tratta di un progetto solidale nato a livello nazionale con un protocollo d'intesa firmato con l'associazione nazionale comuni italiani (Anci) e il dipartimento Protezione Civile per venire incontro alle esigenze delle persone più vulnerabili in questo periodo di emergenza Coronavirus.

Le organizzazioni di volontariato locale che sottoscrivono l'accordo potranno fare la spesa per i cittadini facendo riferimento ai negozi di Coop Alleanza 3.0 e riceveranno dalla Cooperativa un contributo economico a titolo di rimborso spese per il servizio svolto. La consegna, infatti, è realizzata senza alcun costo per i richiedenti, per incentivare le persone a restare a casa e a non esporsi al rischio di contagio.

Nel Veneziano il servizio è attivo nei Comuni di Jesolo, Chioggia, Caorle, Concordia Sagittaria, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, Portogruaro, San Stino di Livenza, Pramaggiore, Teglio Veneto, San Giorgio di Livenza, San Donà di Piave, Musile, Fossalta di Piave, Meolo, Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto.

La Cooperativa dedicherà a questo progetto le risorse provenienti da “1 per tutti 4 per te”, l’iniziativa con cui l’1% del valore degli acquisti dei prodotti Coop va a favore di iniziative dedicate alla comunità; in particolare le attività di carattere solidale sono alimentate dalla linea Origine.

I beneficiari dell’iniziativa saranno individuati direttamente dagli enti o dalle associazioni di volontariato e le persone che intendono richiedere la consegna della spesa possono rivolgersi direttamente alle associazioni attive nel proprio comune (QUI I CONTATTI). Per quanto riguarda, invece, le associazioni che vogliono collaborare all'iniziativa e sottoscrivere il protocollo possono contattare la Cooperativa scrivendo a politiche.sociali@alleanza3-0.coop.it.