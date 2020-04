Coop Alleanza 3.0 vicina alle donne vittime di violenza, 50 mila euro alle associazioni che le aiutano

Coop Alleanza 3.0 continua il suo impegno al fianco delle donne vittime di violenza anche nel corso dell’emergenza Covid-19. La Cooperativa ha infatti deciso di rispondere concretamente all’appello “Non sei sola!” lanciato della rete dei centri antiviolenza e delle associazioni che si occupano di donne vittime di abusi, sostenendo complessivamente con 50 mila euro le associazioni del proprio territorio che aiutano le donne in difficoltà con le quali collabora durante tutto l’anno. Ogni associazione deciderà, poi, in autonomia, come utilizzare il sostegno: per potenziare i servizi di supporto telefonico ma anche per acquisti necessari alle case rifugio, come ad esempio device digitali per consentire la didattica a distanza ai bambini ospiti.

In Veneto le realtà locali destinatarie del sostegno della Cooperativa sono: a Belluno, Associazione Belluno-Donna; a Padova, Centro Veneto Progetti Donna-Auser; a Rovigo Centro Antiviolenza del Polesine- Il Manto di Martino Onlus; a Treviso Centro Anti Violenza Telefono Rosa; a Venezia Centro Antiviolenza del Comune di Venezia; a Vicenza Associazione Donna chiama Donna onlus e Centro antiviolenza di Arzignano.

Coop vuole, inoltre, lanciare un messaggio di vicinanza alle donne in difficoltà durante questo momento di isolamento ricordando loro che possono contare sul supporto della rete di associazioni attive sul territorio e chiamare il numero 1522 sempre attivo 24 ore su 24.