Coronavirus, aziende riconvertono la produzione: pronte 10mila mascherine col filtro riutilizzabili

Idea Plast, Valigeria Roncato e Meca2 scendono in campo per la lotta al Covid-19, convertendo parte dei loro impianti produttivi per la produzione di mascherine di lunga durata, non monouso.

Mascherine

A comunicarlo è l'azienda Valigeria Roncato: «Data l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo e che necessita di aiuti concreti anche da parte delle aziende del territorio, abbiamo deciso di rispondere all’urgente richiesta di mascherine protettive che diventano ogni giorno più indispensabili. L’idea nasce da Sandro Galdiolo, titolare dell’azienda Idea Plast di Santa Maria di Sala, con la collaborazione della nostra azienda, Valigeria Roncato e di Meca2, azienda di Scorzé. Abbiamo pensato, infatti, di sfruttare la stretta collaborazione già in essere per metterci al servizio della comunità. Come imprenditori ci siamo sentiti in dovere di agire al più presto per il bene della nostra Italia: riconvertire le nostre linee produttive in modo veloce è un atto di cui andiamo fieri, ci dimostra che la scelta di continuare a produrre nel nostro paese, in Veneto, è stata negli anni una scelta vincente. Poterci rendere utili ci permette anche di sperare più concretamente di uscire da questa crisi nel minor tempo possibile, facendo in modo di riprendere le nostre normali attività quanto prima.».

Realizzazione

L'azienda spiega il funzionamento dei dispositivi: «Abbiamo realizzato una mascherina in materiale plastico, durevole nel tempo, che necessita solo di essere lavata e/o disinfettata e può essere riutilizzata più volte, cambiandone il filtro. Quest’ultimo è, infatti, removibile ed è inserito all’interno della mascherina stessa, coperto da una ghiera di protezione. Togliendo la ghiera il filtro può essere sostituito facilmente. Insieme alla mascherina sono inclusi 25 filtri pronti per l’utilizzo». L'azienda è in contatto con la Regione Veneto per stabilire le adeguate modalità di consegna delle prime 10mila mascherine.