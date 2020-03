Coronavirus, mense Ca’ Letizia e papa Francesco aperte ma con le misure previste

Tana e Papa Francesco stanno continuando il loro lavoro con le stesse frequenze, ma regolando l’accesso alle mense e facendo dormire una persona per camera, per mangiare si richiede la distanza di un metro tra gli ospiti e gli ingressi sono contingentati. Gli altri attendono all’esterno i loro turno. Gli operatori e le suore stanno riscontrando una serena disponibilità nel rispettare le indicazioni.

I servizi

A Ca’ Letizia i servizi della mensa non si sono mai fermati, nonostante il Coronavirus. I pasti sono stati spostati alle ore 12, anziché alla sera, garantendo un primo caldo ed un cestino. Sono stati attrezzati dei percorsi interni al cortile per rispettare le distanze. È stata installata ed è operativa da oggi una struttura mobile di emergenza per i pranzi popolari nella zona mestrina. Per rispettare le norme e le disposizioni cautelari i pasti sono stati serviti nei giorni di domenica e sabato scorsi all’aperto (85 sabato, 105 domenica, ma la mensa è capace anche di 140 pasti): da oggi vi sarà anche una tensostruttura, con dei tavoli, per mangiare in modo più confortevole, anche in caso di pioggia. Gli operatori della Caritas hanno sostituito i volontari della San Vincenzo per non esporli a rischi di contagio (data la vulnerabilità molto alta di alcuni a causa dell’età avanzata).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Novità

Da martedì saranno disponibili anche dei servizi igienici. Operazioni non semplici in questi giorni di limitazioni, soprattutto nel coinvolgere aziende esterne. «La Caritas veneziana è in prima fila per assicurare la cura delle persone in condizione di marginalità nel rispetto della sicurezza di tutti», dichiarano dal Patriarcato. Sempre nel rispetto delle disposizioni sanitarie, i luoghi della mensa saranno sanificati quotidianamente, così come una cooperativa procederà alla pulizia anche della strada laterale di accesso a Ca’ Letizia