Coronavirus: personale del gruppo Enel distribuirà pizza gratis all'ospedale di Dolo

Iniziativa di solidarietà da parte di tecnici ed operai dell’Unita Operativa E-Distribuzione di Dolo a favore dei medici ed infermieri impegnati ogni giorno nella lotta al Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Raccolta fondi

L’Unità Operativa della società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, che conta una ventina di dipendenti, ha avviato al suo interno una raccolta fondi spontanea grazie alla quale, in collaborazione con un ristoratore locale, offrirà gratuitamente le pizze al personale medico ed infermieristico dell’Ospedale di Dolo, uno dei centri regionali COVID-19. In questo modo il personale di E-Distribuzione ha voluto esprimere un messaggio di solidarietà e vicinanza al territorio, nonché ringraziare in modo tangibile altri lavoratori che in queste settimane assicurano un servizio fondamentale alla comunità. L’iniziativa nata spontaneamente a Dolo va ad aggiungersi al progetto “Allacciamo le energie” grazie al quale E-Distribuzione dona il collegamento alla propria rete elettrica in favore di strutture sanitare pubbliche o aree sanitarie, anche temporanee, attivate per la gestione della crisi legata al Covid-19.