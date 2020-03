Coronavirus, riapre il museo M9 con alcune accortezze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Da domani lunedì 2 marzo, M9-Museo del ‘900 riapre al pubblico seguendo il normale orario di apertura e chiusura.

Le info utili

Secondo quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” del 29 febbraio, M9 assicurerà al pubblico modalità di fruizione contingentate e tali da evitare assembramento di persone. Come segnale dell’importante ruolo che i luoghi deputati alla cultura rivestono per la collettività anche nei momenti di maggiore difficoltà e, allo stesso tempo, per incentivare il ritorno alla frequentazione degli stessi, M9 ha inoltre previsto, per chiunque voglia visitare il museo nella settimana dal 2 al 7 marzo, la riduzione del costo del biglietto (esposizione permanente: 10€ invece di 14€; biglietto mostra Lunar City: 8€ invece di 10€; biglietto cumulativo permanente + temporanea 13€ invece di 16€).