I ristoranti che resistono al Coronavirus con le consegne a domicilio

Le norme per il contenimento del coronavirus prevedono di restare a casa e nonostante in tanti si stanno dedicando a migliorare le proprie skills culinarie a volte questo non basta. Che sia per necessità o per rompere la monotonia della "quarantena", ordinare un pranzo o una cena a domicilio diventa il desiderio di molte persone in questi giorni nonché un modo per sostenere le attività ristorative della zona. Ma quali sono i ristoranti che a Venezia offrono questo servizio di delivery? Scopriamolo insieme.

Locali che fanno consegna a domicilio nel Veneziano

Abbiamo selezionato alcuni locali che non si fermano con il Coronavirus ma, nel rispetto nelle disposizioni governative, offrono servizio di consegna a domicilio. Pizza, pane, dolci, gastronomia. Ecco la nostra lista:

Pizzeria Da Michele (Mestre): chiamare il 0415342820 o il 041612570.

Pizza e Delizie (Mestre): chiamare il 351 5339384. Consegna gratis per tutto il mese di Marzo.

Ai Sapori Pizzeria da Asporto - Panini - Insalatone - Rosticceria (Mestre): chiamare il numero 041 531 8856.

Rosticceria Gustarium (Mestre): chiamare il 339 3252001.

D & D Pizzeria Paninoteca (Mestre): chiamare il 041 940916.

Amburgheria (Mestre): chiamare il 3518209911.

Potete inviare indirizzo e numero di altri locali che hanno attivato servizio di consegna a domicilio in questi giorni di emergenza Coronavirus a veneziatoday@citynews.it. Oggetto della mail Ristoranti ed Emergenza Coronavirus.