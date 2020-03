Scuole chiuse per Coronavirus: il “San Marco” di Mestre pronto alla didattica a distanza

Dalle ore 10 di lunedì 2 marzo i 450 ragazzi dell’Istituto Salesiano San Marco saranno convocati per le consuete lezioni, anche se a distanza.

Tecnologia al servizio

Dato l’annuncio del nuovo provvedimento che prevede la sospensione delle attività scolastiche di ogni ordine e grado fino all’8 marzo, l’Istituto della Gazzera si fa trovare pronto con l’organizzazione della didattica a distanza. «La tecnologia si dimostra a servizio della scuola – afferma il direttore del CFP CNOS FAP San Marco, il prof. Alberto Grillai – e noi da lunedì svolgeremo il normale orario scolastico; gli insegnanti saranno con i loro studenti, certo non in classe, ma sfruttando computer, cellulari o, per le classi seconde e terze, gli iPad che già da 7 anni usiamo con i ragazzi nella didattica». Rispondendo, perciò, al vero timore salesiano, ossia il rischio di rimanere con le mani in mano e lasciare così i ragazzi nell’ozio, il San Marco si organizza affinché i propri allievi non perdano una settimana di scuola. Le attività saranno gestite tramite applicazioni di Google come “Classroom” e “Meet” che permettono di raccogliere materiali e indicazioni da fornire agli studenti accompagnandoli con brevi spiegazioni video da parte dell’insegnante, che poi potrà verificare contestualmente lo svolgimento degli esercizi assegnati.